|
24.11.2025 06:31:29
Kancera Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kancera Registered hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Kancera Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!