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13.08.2026 06:31:29
Kanchi Karpooram hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kanchi Karpooram hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 10,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanchi Karpooram in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,4 Millionen INR im Vergleich zu 358,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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