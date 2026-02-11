Kanchi Karpooram präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kanchi Karpooram hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanchi Karpooram noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 339,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,3 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

