|
01.06.2026 06:31:29
Kanchi Karpooram: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kanchi Karpooram ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kanchi Karpooram die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kanchi Karpooram 1,63 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Kanchi Karpooram 401,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,90 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,59 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,49 Milliarden INR – eine Minderung um 1,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,52 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.