Kanchi Karpooram: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kanchi Karpooram ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kanchi Karpooram die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kanchi Karpooram 1,63 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kanchi Karpooram 401,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,90 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,59 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,49 Milliarden INR – eine Minderung um 1,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,52 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at