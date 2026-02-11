Kanco Tea Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kanco Tea Industries hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,640 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at