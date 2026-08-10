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10.08.2026 06:31:29
Kanco Tea Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kanco Tea Industries lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,88 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,35 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 147,6 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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