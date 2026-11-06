Kanda mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kanda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,67 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Kanda 13,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at