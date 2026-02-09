|
Kanda präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kanda hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,74 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Kanda 13,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
