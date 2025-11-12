Kanda Tsushinki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanda Tsushinki hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 56,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 78,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at