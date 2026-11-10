Kanda Tsushinki legte Quartalsergebnis vor

Kanda Tsushinki präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 54,90 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanda Tsushinki einen Gewinn von 56,73 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at