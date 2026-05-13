Kanda Tsushinki mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kanda Tsushinki hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 91,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,37 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanda Tsushinki einen Umsatz von 2,33 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 163,10 JPY, nach 185,95 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,60 Prozent auf 6,78 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at