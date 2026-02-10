Kanda Tsushinki präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kanda Tsushinki hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Kanda Tsushinki vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 28,34 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,80 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at