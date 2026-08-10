Kanda Tsushinki präsentierte Quartalsergebnisse

Kanda Tsushinki hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 19,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 42,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kanda Tsushinki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at