Kanda zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kanda präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,40 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at