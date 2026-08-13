Kandagiri Spinning Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kandagiri Spinning Mills hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,71 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kandagiri Spinning Mills ein Ergebnis je Aktie von -3,010 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kandagiri Spinning Mills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen INR im Vergleich zu 6,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at