Kandagiri Spinning Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kandagiri Spinning Mills ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kandagiri Spinning Mills die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,95 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kandagiri Spinning Mills 1,46 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Kandagiri Spinning Mills mit einem Umsatz von insgesamt 4,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 46,75 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 8,450 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,840 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,16 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,57 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at