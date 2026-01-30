Kandenko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kandenko hat am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 97,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 71,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 170,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 168,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at