Kandenko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kandenko hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 85,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kandenko ein EPS von 51,29 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 230,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kandenko 216,40 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 311,77 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kandenko 207,35 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 742,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 671,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 313,90 JPY und einen Umsatz von 738,25 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at