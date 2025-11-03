Kandenko stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kandenko hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 67,27 JPY. Im letzten Jahr hatte Kandenko einen Gewinn von 48,35 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 175,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 157,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at