Kandenko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kandenko hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kandenko 61,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 158,04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at