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03.08.2026 06:31:29
Kandenko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kandenko hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66,25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kandenko 61,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 158,04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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