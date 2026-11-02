Kandenko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kandenko hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kandenko ein EPS von 67,27 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 193,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at