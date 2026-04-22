22.04.2026 08:53:38

Kandidat Warsh für Fed-Chefposten: Bin 'keine Marionette' von Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kandidat als Präsident der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, will die Unabhängigkeit der Notenbank wahren. Im Rahmen einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats sagte Warsh am Dienstagabend, er sei "keine Marionette von Präsident Donald Trump".

Allerdings machte Warsh deutlich, dass er eine Reihe von Änderungen in der Entscheidungsfindung der US-Zentralbank als notwendig erachte, darunter auch einen neuen Rahmen für den Umgang mit der anhaltend hohen Inflation. Zudem sieht er eine neue Art der Kommunikation mit der Öffentlichkeit als notwendig an. Konkrete Details nannte Warsh jedoch kaum und wich Fragen zur kurzfristigen Zinsentwicklung aus.

Er betonte außerdem, der Präsident habe ihn nie aufgefordert, sich auf eine bestimmte Zinsentscheidung festzulegen. "Der Präsident hat mich für diese Position nominiert, und ich werde unabhängig handeln, sollte ich als Vorsitzender der Federal Reserve bestätigt werden", sagte Warsh auf Fragen von Abgeordneten der Demokraten zu seinem Umgang mit dem Druck Trumps./jkr/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise bleibt im Fokus: ATX und DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch abwärts. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen