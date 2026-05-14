KANEFUSA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KANEFUSA lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,11 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -10,360 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KANEFUSA einen Umsatz von 5,58 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 74,24 JPY gegenüber 70,82 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 20,95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at