KANEFUSA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KANEFUSA hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 31,56 JPY. Im letzten Jahr hatte KANEFUSA einen Gewinn von 78,34 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5,49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at