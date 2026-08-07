KANEFUSA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KANEFUSA hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KANEFUSA 4,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat KANEFUSA 5,73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at