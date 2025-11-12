KANEFUSA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KANEFUSA gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 16,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -15,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,89 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at