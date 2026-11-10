KANEFUSA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KANEFUSA hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at