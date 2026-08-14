Kaneka: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kaneka präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 148,46 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 223,03 Milliarden JPY gegenüber 198,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at