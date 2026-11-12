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12.11.2026 06:31:28
Kaneka informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kaneka hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 95,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaneka 108,77 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 198,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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