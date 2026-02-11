|
Kaneka mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kaneka hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 120,21 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaneka einen Gewinn von 120,19 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 200,85 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaneka 207,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
