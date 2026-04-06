Kaneko Seeds: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kaneko Seeds hat am 03.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 13,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at