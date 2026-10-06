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06.10.2026 06:31:28
Kaneko Seeds öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kaneko Seeds hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 48,83 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaneko Seeds einen Gewinn von 27,08 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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