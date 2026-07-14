14.07.2026 06:31:29

Kaneko Seeds präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kaneko Seeds lud am 13.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 81,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaneko Seeds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 120,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaneko Seeds einen Gewinn von 107,01 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kaneko Seeds im vergangenen Geschäftsjahr 67,73 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaneko Seeds 64,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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