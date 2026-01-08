Kaneko Seeds stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kaneko Seeds veröffentlichte am 07.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kaneko Seeds 14,59 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 13,30 Milliarden JPY gegenüber 13,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at