Kanel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kanel Industries äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kanel Industries -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,300 INR gegenüber -0,040 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at