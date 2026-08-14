Kanel Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kanel Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kanel Industries ebenfalls 0,050 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at