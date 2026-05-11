Kanematsu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kanematsu hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 49,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 280,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 269,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 195,52 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 164,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 050,94 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 067,67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at