Kanematsu Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanematsu Engineering hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 62,65 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanematsu Engineering einen Gewinn von 40,67 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at