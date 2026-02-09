|
09.02.2026 06:31:29
Kanematsu Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kanematsu Engineering hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 62,65 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanematsu Engineering einen Gewinn von 40,67 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!