Kanematsu Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kanematsu Engineering hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu Engineering im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at