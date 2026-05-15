Kanematsu Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kanematsu Engineering lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 42,64 JPY, nach 17,48 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 3,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kanematsu Engineering 2,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 212,75 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 143,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at