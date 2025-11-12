Kanematsu Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kanematsu Engineering hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at