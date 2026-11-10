Kanematsu Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kanematsu Engineering hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 36,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kanematsu Engineering 62,96 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,34 Prozent auf 3,45 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at