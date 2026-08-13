Kanematsu Engineering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kanematsu Engineering hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 JPY, nach 5,37 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu Engineering in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at