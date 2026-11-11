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11.11.2026 06:31:29
Kanematsu Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kanematsu Engineering hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 2,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanematsu Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 JPY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,34 Milliarden JPY, gegenüber 1,39 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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