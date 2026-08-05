Kanematsu gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kanematsu gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 70,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42,02 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 272,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 251,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at