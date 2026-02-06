Kanematsu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kanematsu ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kanematsu die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 48,66 JPY. Im letzten Jahr hatte Kanematsu einen Gewinn von 25,59 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanematsu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 274,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 263,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at