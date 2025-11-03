Kanematsu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kanematsu hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110,06 JPY gegenüber 91,83 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 262,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

