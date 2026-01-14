|
Kanemi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kanemi hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanemi ein EPS von 53,91 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Kanemi 21,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,42 Milliarden JPY umgesetzt worden.
