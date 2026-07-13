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13.07.2026 06:31:29
Kanemi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kanemi hat am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 42,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Kanemi mit einem Umsatz von insgesamt 22,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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