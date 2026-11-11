KANEMITSU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KANEMITSU hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 33,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 30,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at